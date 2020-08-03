Какую погоду ожидать москвичам в августе

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3 августа 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Москва, фото: pixabay.com

Ведущий научный сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, какой будет погода в столице России в последний месяц лета. Холодно в городе не будет, большого количества осадков не предвидится.

Тишковец сообщил, что в августе в Москве будет тепло и солнечно. Дождливых дней ожидается мало, в городе даже ожидается дефицит осадков. На этой неделе средняя суточная температура составит 23-25 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в августе. По его словам, в 50% регионов температура будет выше нормы.