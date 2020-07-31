Синоптик предупредил россиян о температуре выше нормы в августе
31 июля 2020, 09:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в августе. По его словам, в 50% регионов температура будет выше нормы.
«На всей территории страны, включая самые благословенные - это Чукотка и Магаданская область, - температура около и выше нормы. На европейской части температурный фон близок к норме, но на положительном фоне», - пояснил он.
Вильфанд добавил, что температура выше нормы прогнозируется также на востоке Северо-Западного федерального округа, в Приволжском федеральном округе (восточная часть) и на западе Якутии. Показатели на уровне нормы будут держаться в Иркутской области и Туве, уточнил синоптик. Он отметил, что августовская погода будет «нервной» со значительными температурными перепадами.
Ранее Вильфанд предупредил россиян о первых заморозках.
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