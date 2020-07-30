Вильфанд предупредил россиян о первых заморозках

30 июля 2020, 07:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
О приближении осени россиянам начинает намекать погода. Один из регионов страны в ночь на 1 августа ожидают первые заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд предупредил, что уже на этих выходных первые заморозки ожидаются в Магаданской области. «Первый звоночек прозвенел. Заморозки ожидаются в Магаданской области 1 августа, ночью до -1 градуса», - предупредил метеоролог.
Ранее Вильфанд рассказал, что нынешнее лето имеет все шансы войти в историю метеонаблюдений как самое дождливое, а в Москве и вовсе может оказаться самым дождливым.
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