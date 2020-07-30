Вильфанд предупредил россиян о первых заморозках

Аргументы Недели → Общество 13+

30 июля 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Термометр. Фото: pixabay.com

О приближении осени россиянам начинает намекать погода. Один из регионов страны в ночь на 1 августа ожидают первые заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд предупредил, что уже на этих выходных первые заморозки ожидаются в Магаданской области. «Первый звоночек прозвенел. Заморозки ожидаются в Магаданской области 1 августа, ночью до -1 градуса», - предупредил метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал, что нынешнее лето имеет все шансы войти в историю метеонаблюдений как самое дождливое, а в Москве и вовсе может оказаться самым дождливым.