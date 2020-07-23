Нынешнее лето в столице имеет все шансы оказаться самым дождливым в истории

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23 июля 2020, 07:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дождь. Фото: pixabay.com

Нынешнее лето может войти в историю метеонаблюдений как самое дождливое. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что в июле в Москве уже выпала месячная норма осадков.

Синоптик добавил, что за май месяц в российской столице выпала тройная норма осадков, а этот показатель за июнь составил 210-215%. «Месячная норма осадков уже выполнена в Москве... Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым», - рассказал специалист.

Ранее Вильфанд рассказал, стоит ли москвичам ждать теплой погоды.