Нынешнее лето в столице имеет все шансы оказаться самым дождливым в истории
23 июля 2020, 07:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Нынешнее лето может войти в историю метеонаблюдений как самое дождливое. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что в июле в Москве уже выпала месячная норма осадков.
Синоптик добавил, что за май месяц в российской столице выпала тройная норма осадков, а этот показатель за июнь составил 210-215%. «Месячная норма осадков уже выполнена в Москве... Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым», - рассказал специалист.
Ранее Вильфанд рассказал, стоит ли москвичам ждать теплой погоды.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.