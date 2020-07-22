Вильфанд рассказал, стоит ли москвичам ждать теплой погоды
22 июля 2020, 09:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, стоит ли москвичам надеяться на теплую летнюю погоду. По его словам, жара скоро вернется в столицу.
«Новую жизнь обычно начинают с понедельника, вот и погода решила тоже измениться в этот день», - заявил Вильфанд. Согласно прогнозу, 27 июля воздух в столице прогреется до 28 градусов. При этом в Подмосковье температура составит 23-28 градусов. Ветер ожидается юго-восточный.
Синоптик добавил, что хоть погода и станет более ясной, не обойдется без кратковременных дождей. Первая половина следующей недели окажется теплой и комфортной, однако до конца текущей недели температура будет ниже нормы приблизительно на три градуса.
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