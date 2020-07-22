Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на 22 июля

22 июля 2020, 08:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: Метеоновости
В столичном регионе продолжается непогода. В среду, 22 июля москвичам и гостям города стоит готовиться к пасмурному небу над головой и кратковременным дождям.
При этом температура воздуха в Москве будет достаточно теплой – от 21 до 23 градусов, в некоторых районах Подмосковья столбики термометров поднимутся до 24 градусов.
Ветер ожидается западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление опустится немного ниже нормы – до 740 миллиметров ртутного столба. Что касается влажности воздуха, то она составит порядка 70 процентов.
Ранее синоптики рассказали, в каких регионах страны неделя окажется особенно дождливой.
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