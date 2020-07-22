Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на 22 июля

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22 июля 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

Термометр. Фото: pixabay.com

В столичном регионе продолжается непогода. В среду, 22 июля москвичам и гостям города стоит готовиться к пасмурному небу над головой и кратковременным дождям.

При этом температура воздуха в Москве будет достаточно теплой – от 21 до 23 градусов, в некоторых районах Подмосковья столбики термометров поднимутся до 24 градусов.

Ветер ожидается западный, скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление опустится немного ниже нормы – до 740 миллиметров ртутного столба. Что касается влажности воздуха, то она составит порядка 70 процентов.

Ранее синоптики рассказали, в каких регионах страны неделя окажется особенно дождливой.