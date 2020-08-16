«Шатер» сокровищ

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16 августа 2020, 09:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На прошлой неделе - 13 августа 2020 в статье «Пираты московского моря» мы рассказали о решении Конаковского городского суда Тверской области от 04 июня 2020 года по гражданскому делу с уникальным идентификатором 69RS0014-02-2019-003190-88.

В этом решении суд оставил без удовлетворения исковые требования Соснова Михаила Александровича к Администрации городского поселения поселка Новозавидовский Конаковского района Тверской области о признании права собственности на движимую вещь - сборно-разборный павильон «Шатер», созданный по договору на выполнение подрядных работ № П-12-09/08 от 12 сентября 2008 г.

В первой части «Пираты московского моря» мы подробно рассказали, как так получилось. Коротко напомним суть. Итак, даже из решения видно, что «Шатер» был построен в 2008 году. Построил его Михаил Соснов на свои деньги. Построил для себя и был уверен, что, согласно п.1 ст.218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. Но летом 2019 года он с удивлением узнал, что земельный участок, на котором стоит «Шатер», предоставлен в аренду ООО «Марина Завидово», и в договоре аренды указано, что на участке отсутствуют строения. А осенью 2019 года Администрация городского поселения поселок Новозавидовский уведомила Соснова, что на спорном земельном участке располагается не «Шатер», а «бесхозяйный объект капитального строительства, на который в 2019 году начато оформление права собственности Муниципального образования городского поселения пос. Новозавидовский».

Но обтяпать дельце по-тихому не получилось. Во – первых, «АН» в первой публикации вскрыли все пиратские связи. Главный «пират» нашей прошлой публикации, Станислав Трофимов, владеет 50% акций ООО «Марина Завидово», а руководитель этого ООО, Наталья Пунина, родная сестра Эдуарда Кожевникова. Трофимов и Кожевников – учредители и руководители целой «пиратской флотилии» ООО «Московское Море» - ИК (инвестиционная компания), СК (строительная компания), УК (управляющая компания), ЧОО (частная охранная организация).

Но самое главное – Кожевников был главой МУ администрации городского поселения поселка Новозавидовский с 2010 по 2014 годы. И именно Эдуард Кожевников, по нашему мнению, и является связным между муниципальными администрациями и Станиславом Трофимовым. А Кожевников и Васильева давно и хорошо знают друг друга. Сколько в их истории взаимовыгодной дружбы по таким пиратским делам, надеемся разберется следствие.

Да, следствие. Во-вторых,13 марта 2020 года следственный отдел СК по городу Конаково возбудил уголовное дело в отношении и.о. главы поселения Новозавидовский Васильевой Анастасии Анатольевны по признакам преступления по части 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, арест до 4 лет): В Постановлении о возбуждении уголовного дела (копия есть в распоряжении редакции) написано: «Действуя из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием незаконного обогащения, действуя умышленно, незаконно предоставила ООО «Марина Завидово» в аренду земельный участок без проведения конкурсных процедур».

И, в-третьих, Михаил Соснов оказался не из робкого десятка и подал на «пиратов» в суд. Конаковский городской суд, не до конца разобрался в этом сложном и запутанном деле. Но 13 августа 2020 года Судебная коллегия по гражданским делам Тверского областного суда в составе федеральных судей Андрея Александровича Сережкина и Светланы Петровны Лозиной огласила результативную часть по делу № 33-2638/2020, всё с тем же уникальным идентификатором 69RS0014-02-2019-003190-88:

1.Отменить Решение Конаковского городского суда по гражданскому делу №2-238/2020 от 09.06.2020г. (судья Чувашова И.А.);

2.Признать за Сосновым Михаилом Александровичем право собственности на движимую вещь - «Сборно-разборный павильон «Шатер», находящийся по адресу: Тверская область, Конаковский район, вблизи д. Лазурная, на земельном участке с кадастровым номером № 69:15:0000024:2082.

Решение вступило в законную силу с момента его оглашения. Справедливость восторжествовала. Радует, что вышестоящая инстанция смогла устранить «перегибы на местах».

Но у нас есть несколько вопросов.

Вопрос первый. Знают ли Федеральная служба охраны (ФСО) РФ и Государственный комплекс «Завидово» ФСО РФ, что они привлекались, по инициативе «пиратов», к этому «делу о «Шатре» в качестве третьих лиц. И радует ли их такое соседство?

Вопрос второй. Решение Тверского областного суда фактически подтверждает версию следственного отдела СК по городу Конаково о том, что и.о. главы поселения Новозавидовский Васильева А. А. злоупотребила должностными полномочиями. Как этот юридических факт повлияет на ход уголовного дела в отношении Васильевой и на процессуальный статус Трофимова, Кожевникова и Пуниной?

Вопрос третий. Опять же, решение Тверского областного суда фактически подтверждает нашу версию о заинтересованной взаимосвязи Трофимова, Кожевникова, Васильевой и Пуниной. Хотелось бы знать, не заинтересуют ли изложенные в двух наших публикациях факты Прокуратуру Тверской области?

Видимо нам придётся самим находить ответы на эти вопросы. Что мы и делаем!

Отдел расследований «АН-онлайн»