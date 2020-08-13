Пираты московского моря

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13 августа 2020, 10:00 [ «Аргументы Недели» ]

Иваньковское водохранилище, фото: соцсети

Да, и в наших морях резвятся жестокие морские разбойники - флибустьеры. Московское море – это водохранилище долинного типа на реке Волге, образованное плотиной Иваньковской ГЭС, первой станцией Волжского каскада. А ещё «Московское море» — это загородный комплекс, расположенный на берегу Иваньковского водохранилища, вплотную к национальному парку «Завидово», который, согласно оценкам ЮНЕСКО, является одним из самых экологически чистых мест на земле. Парк «Завидово» включен в первый реестр ключевых орнитологических территорий Европы, которые имеют международный статус. Рай на земле, да и только. И до Москвы 100 км.

В самый разгар эпидемии, 16 апреля, в социальной сети «ВКонтакте», в местном паблике «Конаково News» была опубликована информация о том, что «Полицейскими Конаковского района была обнаружена нелегальная гостиница!»

Сообщение заинтересовало региональные СМИ, и было перепечатано в тверском информационном портале «Weekend», в интернет - газете городов Тверской области «Times69» и в газете «Караван Ярмарка». Все издания опубликовали обращение жителей поселка Московское Море органы местного самоуправления и заявление в полицию. А самое интересное – о «героях» публикации «Конаково News», СМИ пересказали своими словами.

«Узнали и указали местные и владельцев этого отеля – им оказался один из учредителей УК «Московское Море» Станислав Трофимов. В выложенном в сообществе документе указывается, что Трофимов имеет проблемы с законом, а данный бизнес оформлен на его близкого родственника – Трофимову Н., жительницу города Воскресенск. В настоящее время сотрудники Подмосковного и Тверского ОБЭП занимаются установкой факта совершения уголовного преступления указанными гражданами в порядке ст. 171.УК РФ «Незаконное предпринимательство». Ранее местные жители уже ополчались на бизнесмена по поводу организации свалки и «странной» схемы работы с общепоселковым имуществом в Московском море», - пишет в публикации «В Конаковском районе нашли нелегальную гостиницу» «Times69».

«Фактическим владельцем загородного отеля является Станислав Трофимов – личность в Конаковском районе известная. Как рассказали местные жители, он является одним из учредителей УК «Московское море», которое устроило свалку вблизи коттеджного поселка и сливало нечистоты в реку Шошу, а оттуда они попадают в Волгу. В настоящее время Трофимов находится в бегах, он обвиняется в мошенничестве с общепоселковым имуществом.

Проблемы с законом заставили Станислава Трофимова записать бизнес на близкую родственницу – жительницу подмосковного Воскресенска. В настоящее время сотрудники Подмосковного и Тверского ОБЭП занимаются установкой факта совершения уголовного преступления господином и госпожой Трофимовыми в порядке ст. 171.УК РФ «Незаконное предпринимательство», - цитирует сообщение жителей поселка в своей статье «В Конаковском районе работе нелегальной гостиницы не помешала эпидемия COVID-19» газета «Караван Ярмарка».

И это – ещё мягкий и краткий пересказ «подвигов» Станислава Трофимова, для более подробного знакомства с этой личностью рекомендуем всё-таки прочитать первоисточник новости.

По данным из открытых источников Станислав Олегович Трофимов является учредителем или руководителем целой серии ООО «Московское Море» -ИК (инвестиционная компания), СК (строительная компания), УК (управляющая компания), ЧОО (частная охранная организация). Из тех же открытых источников видны и проблемы с законом, например с Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой или с частными инвесторами.

Однако, прошло уже четыре месяца с обнаружения незаконной гостиницы, но что-то мы не видим продолжения этой истории ни в паблике«Конаково News», ни в тверских СМИ.«Закон суров, но это закон» это, видимо, не про Станислава Трофимова и его верных пиратов. Про них «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения?» И почему мы эту команду со всеми признаками ОПГ называем пиратами? Потому что юридическую оценку может дать только следствие и суд, а мы можем лишь высказать мнение. А еще лучше – просто рассказать про то, что и по сей день творится в московском море. А выводы оставим делать следствию и читателям.

Например, 04 июня 2020 года Конаковский городской суд Тверской области вынес решение по гражданскому делу № 2 - 238/2020 (уникальный идентификатор дела 69RS0014-02-2019-003190-88) в котором оставил без удовлетворения исковые требования Соснова Михаила Александровича к Администрации городского поселения поселка Новозавидовский Конаковского района Тверской области о признании права собственности на движимую вещь сборно-разборный павильон «Шатер», созданный по договору на выполнение подрядных работ № П-12-09/08 от 12 сентября 2008 г.

Итак, даже из решения видно, что «Шатер» был построен в 2008 году. А летом 2019 году Михаилу Соснов узнал, что земельный участок, на котором стоит «Шатер», предоставлен в аренду ООО «Марина Завидово».

Далее цитируем решение суда:

«04 сентября 2019 г. Соснов М.А. обратился в Администрацию городского поселения поселок Новозавидовский о проведении аукциона на право аренды этого земельного участка.

Письмом от 24.09.2019 г. Администрация городского поселения поселок Новозавидовский отказало Соснову М.А. в удовлетворении его заявления, со ссылкой на подпункт 9 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.

Письмом от 11.11.2019 г. Администрация городского поселения поселок Новозавидовский уведомила Соснова М.А., что на земельном участка с кадастровым № располагается бесхозяйный объект капитального строительства, на который в 2019 году начато оформление права собственности Муниципального образования городского поселения пос.Новозавидовский. По результатам проведения вышеуказанной процедуры объект капитального строительства и земельный участок могут являться предметом аукциона».

Да, но причем тут наши пиратские дела? А вот причем, написано черным по белому в решение суда:

«Письменный ответ генерального директора ООО УК «Московское море» Кожевникова Э.А. от 09.01.2020 г. на запрос адвоката Шилова И.Н., о том, что по имеющейся от жителей коттеджного поселка «Московское море» информации, конструкция сборно-разборного павильона «Шатер», размещенная на земельном участке с К№ в границах коттеджного поселка «Московское море», установлена в 2008 году Сосновым М.А., не относится к допустимым доказательствам, подтверждающим факт возведения истцом спорного объекта.

В соответствии с общедоступными сведениями из ЕГРЮЛ, ООО УК «Московское море» зарегистрировано в качестве юридического лица только 29 декабря 2011 года и свидетельствовать о событиях, произошедших в 2008 году, не может. Ссылки ген.директора Общества на информацию, без указания ее конкретного источника, безосновательны».

Может показаться, что пираты московского моря за справедливость. Это не так. Дело в том, что Станислав Трофимов владеет 50% акций ООО «Марина Завидово», а руководитель этого ООО, Наталья Александровна Пунина, родная сестра Кожевникова Э.А., который, кроме упомянутого в решении суда ООО УК «Московское море», засветился и в ООО «СК «Московское море», и самое главное – был главой МУ администрация городского поселения поселка Новозавидовский с 2010 по 2014 годы.

Даже самый прожженный пират не будет вставлять палки в колеса родной сестре. И именно Эдуард Кожевников, по нашему мнению, и является связным между муниципальными администрациями и Станиславом Трофимовым. Если продолжать использовать пиратскую терминологию – этакий боцман, главный помощник флибустьера.

Самое интересное в том, что ещё 13 марта 2020 года следственный отдел СК по городу Конаково возбудил уголовное дело в отношении и.о. главы поселения Новозавидовский Васильевой Анастасии Анатольевны по признакам преступления по ч 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, арест до 4 лет). «Действую из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием незаконного обогащения, действуя умышленно, незаконно предоставила ООО «Марина Завидово» в аренду земельный участок без проведения конкурсный процедур».

Да-да, тот самый участок, где стоит «Шатер». Стоит ли спрашивать у читателя, как он думает, как хорошо знакомы Кожевников Э.А. и Васильева А.А. и первое ли их это пиратское дело?

Конечно, не стоит, все и так понятно. Но вот поинтересоваться у Конаковской межрайонного прокурора, как продвигается это дело – конечно, стоит. Как и поинтересоваться у вышестоящего суда Тверской области, как они оценивают, с точки зрения коррупционный составляющей, решение Конаковского городского судапо гражданскому делу № 2 - 238/2020.

Все участники пиратской команды Кожевникова Э.А. (мы уже объясняли, почему не можем сказать прямо – ОПГ Кожевникова Э.А.) и соучастники во властных и правовых структурах перечислены в этой статье.

О реакции вышестоящих и контролирующих органов прокуратуры и суда Тверской области на выявленные нами факты мы обязательно сообщим. А реакция должна быть, ведь если не они, то кто же?

Отдел расследований «АН-онлайн»