«Коммунисты России» высказали мнение о застрявшей в США Елене Малышевой и призвали не пускать ее в Россию

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15 августа 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Елена Малышева, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Руководитель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил не пускать застрявшую в США Елену Малышеву в Россию. Сурайкин напомнил, что в Штатах, где сейчас находится теледоктор, распространяется коронавирусная инфекция COVID-19.

По его мнению, в США коронавирус активен до сих пор, и нечего туда ездить.

Врач и телеведущая Елена Малышева сообщила в своем аккаунте в Instagram, что застряла в Америке из-за отмены прямых рейсов в Россию и теперь ей придется возвращаться через третьи страны.

Коммунист Сурайкин возмущен, что "Малышева на все и на всех наплевала и поехала". По его мнению, "в душе она давно уже американка и все свои огромные деньги держит в долларах в Америке". "Теперь она жалуется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Россию через третьи страны", - цитирует Сурайкина пресс-служба партии.

Но особенного его беспокоит, что Малышева вернется в Россию, "с собой привезет вторую волну COVID", и "она может всех нас перезаразить американским вариантом коронавируса". Он считает, что лучше теледоктора не пускать в Россию.

Лидер "Коммунистов России" также считает, что Малышевой желательно пройти шестимесячный карантин, "чтобы телезрители от нее отдохнули".

Напомним, Малышева рассказывала, что ее сын-врач проходит стажировку в госпитале в США. Он лечит больных с COVID.