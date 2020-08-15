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Синоптик рассказал о потеплении в Москве

, 10:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Синоптик рассказал о потеплении в Москве
Фото: человек в маске, Xinhua/globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столице в выходные. По его словам, в Москве начнется потепление.

«Возвращается нормальная погода, но в московском исполнении для конца второй декады августа», - пояснил он.

Вильфанд отметил, что в субботу температура повысится до 18-20 градусов, осадков не ожидается. Однако ночи остаются холодными – от 9 до 12 градусов, добавил он. Синоптик уточнил, что в воскресенье отметка термометров поднимается до 23 градусов, такая же погода сохранится в понедельник и во вторник.

Ранее Вильфанд назвал регионы РФ, где ожидается аномально теплая погода в ближайшие дни.

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