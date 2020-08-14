Это кажется невозможным, но в Татарстане повторно оправдали насильника собственной полуторагодовалой дочери

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Городской суд Бугульмы повторно признал местного жителя Сергея Кукушкина невиновным в насилии над 1,5-годовалой дочерью. Эта жуткая история, о которой мы писали еще в апреле, взбудоражила общественность - тогда насильника собственной дочери освободили прямо в зале суда, несмотря на то, что он признался в содеянном.

Интернет взорвался хештегами #зверявтюрьму. Была создана петиция, люди требовали наказания педофилу и Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор. И снова отправил его на рассмотрение все в тот же суд в Бугульме. И хотя прокурор требовал в качестве наказания 14 лет лишения свободы, мужчину признали виновным лишь в причинении легкого вреда здоровью ребенка и приговорили к 8 месяцам исправительных работ.

"Еще несколько лет назад, я подумал бы, что это бред человека с воспаленным мозгом. Но сейчас, когда власть легализовала домашнее насилие и декриминализировать его это уже не кажется невозможным, "Надо разбираться с судьей, что там в голове у него, если он может оправдать такое", - комментируют новость в сети.