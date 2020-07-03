Рунет взбудоражен, самый популярный #зверявтюрьму. ВС Татарстана отменил оправдательный приговор насильнику 1,5 годовалой дочери

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3 июля 2020, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор жителю Бугульмы, который обвинялся в насилии над полуторагодовалой дочерью. Дело направили на новое рассмотрение.

Когда «Вечерняя Казань» написала, что 27-летнего насильника собственной 1,5 годовалой дочери отпустили из зала суда, сняв с него все обвинения, российский сегмент интернета взорвался хештегами #зверявтюрьму. Пользователи не на шутку возмутились оправдательным приговором и на сайте Change.org уже создана петиция, требующая наказать педофила.

Сама история не укладывается в голове. Отец троих детей позвонил супруге на работу и сообщил, что у 1,5 годовалой дочери началось сильное кровотечение. «Скорую» он долго взывать не хотел, а в больнице выяснилось, что девочку изнасиловали и ей потребовалась операция.

Мать девочки сначала сама написала заявление в полицию, требуя, чтобы мужа привлекли к ответственности по статье о совершении сексуального насилия в отношении малолетней, а потом стала защищать супруга, отказавшись от обвинений. В суде обвиняемый сначала не признавал вину, говорил, что просто был неаккуратен, когда менял дочери подгузники, но затем сообщил, что накануне они с женой повздорили, и он таким образом сорвал злобу на маленькой дочке — «просто психанул».

И суд его оправдал, потому что «действия отца ребенка не говорили о желании удовлетворить сексуальные потребности», а лишь были результатом обиды на жену.

«То есть он не педофил, а воспитатель, который таким образом наказал супругу», «B то время как женщин сажают за рисунки, мужика, который изнасиловал свою полуторогодовалую дочь оправдали в суде?», «Пока женщин сажают за самооборону мужчины могут безнаказанно насиловать своих дочерей», - пишут пользователи Рунета.

Между тем адвокат мужчины заявил, что «суд принял верное и обоснованное решение», поэтому защита будет бороться за то, чтобы его оставили в силе.