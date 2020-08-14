У посольства Белоруссии в Москве собрались десятки людей
14 августа 2020, 19:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
У посольства Белоруссии в Москве в пятницу, 14 августа, в знак протеста против итогов президентских выборов в республике собрались десятки людей. Подчеркивается, что акция проходит мирно.
Участники акции создали своеобразный мемориал напротив здания посольства, где размещены плакаты с надписями "Хватит бить мирных людей", "Насилию - нет!", "Белорусы не хотят войны". Рядом с ними находятся белые и красные розы, а также гвоздики.
Чуть позже неподалеку появился плакат надписью Belorussian Lives Matter ("Жизнь белорусов имеет значение"), что стало отсылкой к движению против насилия со стороны полицейских в США, лозунгом которого является фраза Black Lives Matter ("Жизнь темнокожих имеет значение").
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