Опубликованы данные о доходах Путина, Медведева и Мишустина за 2019 год
14 августа 2020, 18:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В пятницу, 14 августа, в появилась информация о доходах президента России Владимира Путина, зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева и российского премьер-министра Михаила Мишустина.
Согласно данным декларации о доходах, в 2019 году Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей, а годом ранее эта сумма составила 8,6 миллиона рублей. Дмитрий Медведев в прошлом году задекларировал более 11 миллионов рублей доходов.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заработал в 2019 году 18,2 миллиона рублей. Отметим, что в декларации за 2018 год доход Мишустина, который тогда являлся руководителем ФНС, достигал 18,9 миллиона рублей.
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