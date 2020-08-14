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Опубликованы данные о доходах Путина, Медведева и Мишустина за 2019 год

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Опубликованы данные о доходах Путина, Медведева и Мишустина за 2019 год
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

В пятницу, 14 августа, в появилась информация о доходах президента России Владимира Путина, зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева и российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно данным декларации о доходах, в 2019 году Владимир Путин заработал 9,7 миллиона рублей, а годом ранее эта сумма составила 8,6 миллиона рублей. Дмитрий Медведев в прошлом году задекларировал более 11 миллионов рублей доходов.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заработал в 2019 году 18,2 миллиона рублей. Отметим, что в декларации за 2018 год доход Мишустина, который тогда являлся руководителем ФНС, достигал 18,9 миллиона рублей.

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