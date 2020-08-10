Губернатор Петербурга Александр Беглов в прошлом году заработал меньше своих подчиненных

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10 августа 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Глава Санкт-Петербурга опубликовал данные о своих доходах за 2019 год. За этот период он заработал более 3,8 млн рублей. Известно, что в 2018 году, когда Александр Беглов занимал должность полпреда президента в СЗФО, его доходы составили более 6 млн рублей. Супруга губернатора в прошлом году заработала более 10 млн рублей.

Интересно, что некоторые члены городского правительства имеют гораздо больший доход по сравнению с заработками своего руководителя. Так, вице-губернатор Евгений Елин, отвечающий за экономический блок, заработал 38,5 млн рублей. Самым богатым членом высшего руководства Санкт-Петербурга стал ответственный за решение вопросов инвестиционной политики, транспорта и туризма Максим Соколов. В 2019 году он задекларировал 248 млн рублей.

Единственный в семье губернатора Петербурга автомобиль (Mercedes-Benz E300) зарегистрирован на его жену Наталью. Ранее znak.com сообщал, что место работы супруги главы региона в настоящее время неизвестно, и учредителем бизнеса она не значится. Тем не менее, доход жены губернатора вырос с 2018 по 2019 год более чем в 2 раза. Недвижимости у Бегловых за отчетный период не прибавилось.

Александр Беглов, судя по доходам, не выделяется среди глав российских регионов. К примеру, глава Чечни Рамзан Кадыров за этот же период задекларировал 147,9 млн рублей. Известно также, что бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал в 2018 году заработал 5,5 млн рублей. Размер его доходов в 2019 году так и остался неизвестным.