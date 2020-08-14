В Госдуме рассказали, какие выплаты положены в сентябре гражданам РФ
14 августа 2020, 16:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила журналистам, какие меры поддержки положены гражданам Российской Федерации в сентябре 2020 года.
Согласно последней информации, в первый месяц осени будут продолжены выплаты увеличенного пособия по безработице, которое было пересмотрено весной и поднято до 12 130 рублей.
Депутат напомнила, что помощь в размере 3000 рублей смогут получить семьи, где один из родителей потерял работу во время пандемии COVID-19. Уточняется, что эта сумма будет выплачиваться в дополнение к пособию по безработице.
Семьи, в которых растут дети от 3 до 7 лет и доход на одного человека не превышает прожиточный минимум, смогут получить выплату в размее половины МРОТ.
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