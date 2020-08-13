Хабаровские учителя получат доплату за классное руководство

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13 августа 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

С нового учебного года педагоги в Хабаровском крае будут получать дополнительные выплаты за классное руководство. Нововведение предполагает, что учителя смогут прибавить к своей зарплате до 10 тысяч рублей.

В Закдуме Хабаровского края был представлен документ, разработанный региональным Минобразования. Напомним, что ранее идею о повышении зарплат учителям выдвигал президент РФ Владимир Путин.

- С 1 сентября этого года каждый педагог, который осуществляет деятельность по классному руководству, должен получить доплату в размере 5 тысяч рублей. Если педагог осуществляет классное руководство в двух и более классах, он может получить не более двух таких выплат в месяц, - заявила и.о. главы краевого ведомства Виктория Хлебникова.

Такие доплаты будут получать около семи тысяч педагогов Хабаровского края. В этом году из бюджета на выплаты за «классное» уйдут 293 млн рублей. В следующем и 2022 годах казна направит по 880,8 млн рублей на доплату учителям, берущих на себя классное руководство.

Региональные парламентарии законопроект, разумеется, одобрили полностью.