Александр Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии

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14 августа 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко прокомментировал слухи о том, что он покинул Белоруссию. Об этом сообщает информагентство Белта.

Белорусский лидер отметил: он, живой и не за границей, как тут некоторые уважаемые «свядомыя» раскручивают: «президент покинул страну и находится за границей».

«Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — заявил Лукашенко на одном из совещаний.

Ранее сообщалось: назван возможный сценарий белорусского восстания против Александра Лукашенко.