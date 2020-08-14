Пчеловод рассказал, что общего у меда и вакцины

В медовый спас пчеловод Валерий Капунин рассказал о пользе меда. Эксперт заявил, что продукт жизнедеятельности пчел можно назвать «универсальной вакциной».
Не секрет, что мед славится лечебными, антимикробными, антиаллергическими и антигрибковыми свойствами. Капунин отметил, что полезнее всего будет тот мед, который собран в той местности, где человек проживает. По мнению пчеловода, такой мед действует по принципу прививки, передает Радио Sputnik.
«Пчелы обладают умением, перерабатывая нектар, полученный с зараженных территорий, снижать количество вредных веществ, в том числе радионуклидов, в конечном продукте, в меде... Поэтому нужно употреблять мед с той территории, с которой он собран, где вы проживаете», - считает Капунин.
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