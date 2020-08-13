В Роскачестве рассказали, какие опасности для здоровья несет в себе мёд

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13 августа 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Эксперты Роскачества проверили мед, который продается в магазинах, и рассказали, какие опасности для здоровья могут таиться в этой сладости. Оказалось, что мёд не так уж и безвреден: в 19 торговых марках обнаружены канцерогены и следы антибиотиков.

В двух образцах нашли превышение содержания канцерогена – оксиметилфурфурола. Это связано либо с разложением сахаров, либо c воздействием высоких температур, либо c длительным хранением меда с нарушением температурного режима.