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В РФ за минувшие сутки выявили 5065 случаев заражения коронавирусом нового типа

, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В РФ за минувшие сутки выявили 5065 случаев заражения коронавирусом нового типа
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 5065. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Известно, что данные зафиксированы в 83 регионах. Также за последние 24 часа выявлено активно 1313 (25,9%) пациентов с коронавирусной инфекцией без клинических проявлений.

За время пандемии в стране зафиксировано 912 823 случая заболевания, темп прироста составляет 0,6%.

Ранее сообщалось: на Украине за минувшие сутки зафиксировали антирекорд заражения COVID-19.  

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