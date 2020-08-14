В РФ за минувшие сутки выявили 5065 случаев заражения коронавирусом нового типа

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14 августа 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 5065. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Известно, что данные зафиксированы в 83 регионах. Также за последние 24 часа выявлено активно 1313 (25,9%) пациентов с коронавирусной инфекцией без клинических проявлений.

За время пандемии в стране зафиксировано 912 823 случая заболевания, темп прироста составляет 0,6%.

Ранее сообщалось: на Украине за минувшие сутки зафиксировали антирекорд заражения COVID-19.