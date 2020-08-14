На Украине за минувшие сутки зафиксировали антирекорд заражения COVID-19
14 августа 2020, 10:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На Украине зафиксировали новый суточный антирекорд по количеству заразившихся и госпитализированных с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
За сутки в регионе COVID-19 диагностировали у 1 732 больных, среди которых 110 детей и 78 медработников. Также суточный антирекорд поставлен и по числу госпитализированных- 330 человек.
За минувшие 24 часа от осложнений заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, скончались 19 жителей, 581 пациент выздоровел. За все время пандемии на Украине зафиксировано 87 872 случая коронавируса нового типа, из них 2 011 летальных, 46 797 человек выздоровели.
Ранее сообщалось: в РФ провели более 31,9 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.
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