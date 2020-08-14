В РФ провели более 31,9 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию

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14 августа 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pexels.ru

Более 31,9 миллиона тестов на выявление коронавируса проведено в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Там уточнили: в РФ проведено более 31,9 миллиона исследований на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением в нашей стране остаётся 231 568 человек.

В ведомстве добавили: за последние 24 часа в России проведено 304 тысячи тестов на коронавирус нового типа.

Ранее сообщалось: онколог рассказал, что КТ не показана людям с подозрением на COVID-19.