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В РФ провели более 31,9 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В РФ провели более 31,9 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию
Коронавирус. Фото: pexels.ru

Более 31,9 миллиона тестов на выявление коронавируса проведено в России. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Там уточнили: в РФ проведено более 31,9 миллиона исследований на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением в нашей стране остаётся 231 568 человек.

В ведомстве добавили: за последние 24 часа в России проведено 304 тысячи тестов на коронавирус нового типа.  

Ранее сообщалось: онколог  рассказал, что КТ не показана людям с подозрением на COVID-19.

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