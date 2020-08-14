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Китайское издание Sohu назвало самое опасное для США оружие России

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

Китайское издание Sohu назвало самое опасное для США оружие России
Бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Перечислено самое опасное для Соединенных Штатов оружие Российской Федерации. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад на страницах китайской интернет-прессы.

В списке вооружений, опубликованном изданием Sohu, в частности, фигурируют самолеты Ту-160, Ту-95М и Ту-22М. Данные стратегические бомбардировщики способны нести ракеты, оснащенные ядерными боеголовками.

Кроме того, авторы портала выделили российские подлодки. В процитированной публикации отмечается, что арсенал, который может находиться на борту одной субмарины класса «Тайфун», в случае необходимости уничтожит государство средних размеров.

Также китайские журналисты назвали козырем армии РФ комплексы «Тополь-М». Ракеты, которыми он вооружен, способен прорвать любую систему ПВО.

Ранее в пятницу сообщалось, что СМИ рассказали о появлении у российских границ замаскированного под гражданский лайнер секретного самолета США.

ДЦ

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