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Россиянам пообещали пенсии в 20 тысяч рублей, но не в этом году

, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Россиянам пообещали пенсии в 20 тысяч рублей, но не в этом году
Кукла. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила, почему сейчас российские пенсионеры не могут получать пенсии по 20 тысяч рублей ежемесячно, и рассказала, когда эти цифры станут реальностью.

Бессараб заявила, что сумма в 20 тысяч рублей станет средним показателем в стране. Она заверила, что на такую пенсию россияне смогут рассчитывать к 2024 году благодаря индексации.

Парламентарий добавила, что повышения можно было бы добиться гораздо раньше, если бы не «серая» занятость. «Если убрать данный тип занятости, то уже сейчас можно повысить пенсионный выплаты до 20 тысяч рублей», - уверена депутат.

АБ

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