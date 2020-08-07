Повышение зарплат отразится на пенсиях россиян. Вопрос - когда

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7 августа 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Росту размера пенсий россиян может поспособствовать повышение зарплат и расширение бесплатных услуг для населения. Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ напомнил, что в России вместе с повышением пенсионного возраста было принято решение о введении ускоренной индексаций пенсий. В среднем размер пенсионных выплат повышается на тысячу рублей в год.

Эксперт отметил, что средний уровень пенсий немного отличается от прожиточного минимума пенсионера. Большинству россиян размера пенсии не хватает, чтобы ощущать себя уверенно. Поэтому они стремятся работать.

Согласно объяснению Сафонова, пенсии — это производная от трудовых доходов, и пока в стране низкая модальная зарплата, кардинального изменения мнения людей по этому вопросу не будет. Накопить дополнительные средства с низкой зарплатой также невозможно.

По словам эксперта, системным решением проблемы может стать последовательное повышение зарплат. Но мгновенного ответа пенсионной системы на него не будет. Поскольку пенсионный стаж формируется на протяжении 30 лет, то результат повышения пенсии может появиться не раньше, чем через 15 лет.

Сафонов также объяснил, что увеличить уровень доходов населения без резкого повышения зарплаты можно и через увеличение объема бесплатных госуслуг. Например, сделать бесплатным высшее образование, повысить качество медпомощи, предоставлять пенсионерам пакеты бесплатных лекарств, снизить стоимость коммунальных услуг, предоставлять муниципальное жилье широкому кругу людей.