Как прическа-косички может привести к потере волос

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Девочка с косичками. Фото: pexels.com

Популярная прическа с тугими косами может вызвать проблемы с волосами и даже облысение, заявила трихолог Юлия Нагайцева. Она предупредила, как не навредить волосам, заплетая косички.

Врач объяснила, что при постоянном натяжении волос волосяные фолликулы травмируются, ослабевают и атрофируются, в результате начинается облысение. «Чаще всего такой формой алопеции (потери волос, – ред.) страдают девочки, которые занимаются танцами, спортивной гимнастикой, плаванием, балетом, музыкой. Везде, где требуются тугие хвосты, пучки, и это делается изо дня в день, из года в год... В основном страдают височные зоны, фронтально лобно-теменная зона», - рассказала Нагайцева.

Она предупредила, что при такой потере волос восстановить шевелюру можно лишь с помощью трансплантации. Чтобы избежать проблем, трихолог рекомендовала не ходить долго с тугими прическами и тем более не оставлять их на ночь, передает Радио Sputnik.