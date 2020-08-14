Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Как прическа-косички может привести к потере волос

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ]

Как прическа-косички может привести к потере волос
Девочка с косичками. Фото: pexels.com

Популярная прическа с тугими косами может вызвать проблемы с волосами и даже облысение, заявила трихолог Юлия Нагайцева. Она предупредила, как не навредить волосам, заплетая косички.

Врач объяснила, что при постоянном натяжении волос волосяные фолликулы травмируются, ослабевают и атрофируются, в результате начинается облысение. «Чаще всего такой формой алопеции (потери волос, – ред.) страдают девочки, которые занимаются танцами, спортивной гимнастикой, плаванием, балетом, музыкой. Везде, где требуются тугие хвосты, пучки, и это делается изо дня в день, из года в год... В основном страдают височные зоны, фронтально лобно-теменная зона», - рассказала Нагайцева.

Она предупредила, что при такой потере волос восстановить шевелюру можно лишь с помощью трансплантации. Чтобы избежать проблем, трихолог рекомендовала не ходить долго с тугими прическами и тем более не оставлять их на ночь, передает Радио Sputnik.

АБ

В мире

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать задержанных людей из следственного изолятора. Некоторых из них увозят на скорых прямо в больницу, многие не могут сдержать слез и рассказывают об унижениях, издевательствах и побоях

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью