Как бороться с сединой, рассказала трихолог

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11 июня 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Парикмахерская. Фото: pixabay.com

Седые волосы доставляют много проблем современным модницам и становятся поводом чаще бывать у парикмахера. Однако краска – не единственный способ избавиться от седины. Трихолог Ольга Кохас рассказала, как еще можно остановить процесс поседения.

Врач отметила, что многие начинают выдергивать седые волосы, надеясь, что таким образом проблема будет устранена. Кохас предупредила: если процесс пошел, то остановить его подобным способом не получится. Краска тоже дает временный результат. Но в некоторых случаях спасти может медь, передает Радио Sputnik.

«На фоне нехватки железа снижается количество меди в организме. Медь способствует работе клеток по выработке пигментов. Можно провести профилактику поседения волос, если использовать лосьоны для роста волос с содержанием меди», - объяснила специалист и подчеркнула, что метод сработает только в том случае, если в организме действительно нехватка меди.