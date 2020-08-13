У дочери рязанского губернатора задекларирован доход вдвое больше отца

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13 августа 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: калькулятор, pixabay.com

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова указала в декларации за 2019 год доход в два раза больше, чем у отца. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Девушка задекларировала доход в размере 10 миллионов рублей, совместную с родителями квартиру, а также еще две – площадью 92 и 127,7 квадратных метров, кладовку площадью 2,2 кв. м и машино-место площадью 16,7 кв. м, но без личного автомобиля. Отмечается, что нежилое помещение и машино-место приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений Николая Любимова за 2018 год. Согласно документу, у дочери губернатора «максимальный годовой доход» в семье.

При этом у Любимова указан доход в размере 4,3 миллиона рублей, в его пользовании находится квартира площадью 205,1 кв. м. Супруга губернатора владеет той же квартирой, однако у нее есть своя квартира в 92 кв. м и доля в квартире площадью 70,6 кв. м., а также автомобиль Audi Q7. Доход жены составляет 1,8 миллиона рублей.

Ранее сургутский депутат указал в декларации о доходах 10 самолетов и 26 квартир.