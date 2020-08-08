Сургутский депутат указал в декларации о доходах 10 самолетов и 26 квартир

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8 августа 2020, 11:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: документы, pixabay.com

Депутат в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), бизнесмен Евгений Барсов, представляющий партию ЛДПР, указал в декларации за 2019 год доход в размере 72,3 млн рублей, 10 спортивных самолетов и 26 квартир. Соответствующий документ опубликован на сайте городской думы.

При этом в 2018 году Барсов имел в собственности земельные участки, 10 самолетов и 29 квартир, а его заработок составлял 33,5 млн рублей. Отмечается, что годом ранее депутат указал также 10 самолётов, но пять квартир.

В настоящее время Барсов возглавляет федерацию самолетного спорта Югры.

Ранее сообщалось, что доходы главы Чечни Рамзана Кадырова выросли почти в 20 раз.