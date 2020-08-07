Доходы Кадырова в 2019 году выросли почти в 20 раз

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7 августа 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Рамзан Кадыров, Вконтакте

Доходы главы Чечни Рамзана Кадырова увеличились почти в 20 раз. Об этом говорится в опубликованной на официальном сайте республики декларации в пятницу, 7 августа.

В документе сказано, что с 1 января по 31 декабря 2019 года Кадыров заработал 147 997 849,29 руб., а доход его жены составил 2 456 321,31 руб.

Кроме того, у главы Чечни появился новый земельный участок площадью 28 361 кв. метр, а в собственности остался земельный участок площадью 3 668 кв. м и жилой дом на 2 344,6 кв. м.

Недвижимость Кадыровых находится в России.

Отмечается, что годом ранее доход Кадырова составлял 7,58 миллиона рублей, а его супруги 60 тысяч руб.