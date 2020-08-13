Назван простой способ обойти ограничения по ручной клади в самолете

Аргументы Недели → Общество 13+

13 августа 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Express

фото: сумка, pixabay.com

Туристы рассказали, как обойти ограничения по провозу ручной клади в самолете. Известно, что габариты и объемы личных вещей, которые может взять с собой на борт пассажир, строго ограничены.

В источнике говорится, что в зависимости от условий, обозначенных перевозчиком, размеры сумки, как правило, не должны превышать 40 х 20 х 25 или 56 x 45 x 25 сантиметров. Однако авиакомпании могут разрешить взять на борт не только небольшую личную сумку, но и кейс для ноутбука. При этом вещи должны помещаться под впереди стоящим сидением.

Пассажиры заметили, что проще всего «протиснуть» в проверочный бокс перед посадкой тканевые и мягкие сумки. Кроме того, такую ручную кладь можно легко уменьшить в размере, перетянув ремнем, пояснили они.

Ранее погрузчик багажа рассказал, как правильно сдать свой багаж в аэропорту, чтобы с ним ничего не случилось.