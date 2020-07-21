Погрузчик дал советы по сдаче багажа в аэропорту

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21 июля 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Express

фото: чемоданы, pixabay.com

Погрузчик багажа рассказал, как правильно сдать свой багаж в аэропорту, чтобы с ним ничего не случилось. Не раз бывали случаи, когда чемодан или сумка терялись, или возвращались с повреждениями после полета.

«Дизайнерские бирки для сумок легкомысленны и раздражают … Слишком часто они мешают ручке, слишком велики, падают или ломаются», - пояснил он, отметив, что в самолете они несут опасность для двигателя.

По его словам, за 11 лет работы он не раз замечал, что туристы любят оставлять свои контакты на отдельных бирках. Он предлагает людям, которые боятся потерять вещи, писать свои данные маркером на чемодане, например сбоку. Кроме того, он советует брать багаж на колесах, поскольку есть большая вероятность, что его не повредят при переноске.

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