В России могут разрешить зарубежные вылеты только из шести городов
21 июля 2020, 10:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Стали известны шесть российских городов, из которых будет можно совершить заграничные вылеты. Предполагается, что благодаря таким мерам удастся снизить риск новой вспышки коронавируса.
Первыми совершать заграничные рейсы могут разрешить аэропортам Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Новосибирска и Ростова-на-Дону. С соответствующим предложением выступил глава Росавиации Александр Нерадько.
«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», - прокомментировал ситуацию специалист.
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