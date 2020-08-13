Адвокат рассказал, как экс-супруг Ворожбит мстит ей за роман с Жигуновым
13 августа 2020, 11:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: kp.ru
Адвокат Виктории Ворожбит, новой избранницы актера Сергея Жигунова, сообщил, как проходит ее развод с экс-супругом медиамагнатом Виктором Сухановым. По его словам, сейчас они делят имущество и бизнес в суде, сообщает kp.ru.
«Виктория в свое время помогала мужу строить бизнес … [они будут делить в суде] 50 - 70 миллионов рублей. Дом на данный момент оценен в 11 миллионов рублей, остальное – бизнес», - пояснил адвокат.
Собеседник отметил, что Суханов не пускает Ворожбит в их общий дом и поменял замки на дверях. Он добавил, что там находятся ее личные вещи, документы и коллекция картин. Кроме того, адвокаты экс-супруга просят, чтобы Ворожбит и ее 21-летний сын выписались из дома.
Юрист рассказал, что Суханов подал жалобу участковому о том, что Ворожбит проживает в Москве без регистрации: «… кроме штрафа в 2 тысячи рублей, для Виктории это ничего не несет. Возможно, экс-супруг просто решил попортить ей нервы».
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