Эксперты объяснили внешние сходства новой возлюбленной Жигунова с Заворотнюк

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28 мая 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Фото: Сергеq Жигунов, Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Поклонники Сергея Жигунова активно обсуждают новую возлюбленную актера. Многие заметили, что директор сахалинского кинофестиваля и журналистка Виктория Ворожбит очень похожа на его бывшею избранницу Анастасию Заворотнюк, сообщает kp.ru.

При этом пользователи не перестают сравнивать внешность Ворожбит с Заворотнюк, а некоторые считают, что она специально «копирует» актрису, делая пластические операции. Однако знакомые женщины утверждают, что она так выглядела и до знакомства с Жигуновым.

«Вероятно, ей была сделана ринопластика. У кончика носа идеально прямая спинка и очень неестественно зауженные ноздри - все это напоминает почерк нескольких известных пластических хирургов. Плюс ко всему Виктория, видимо, исправила форму губ», - пояснила косметолог Марта Орлова.

А вот психолог Сергей Ланг считает, что Жигунов просто не может забыть бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк. По его словам, у каждого мужчины есть свой «идеал женщины», а для него им была именно она: «Очень часто люди подбирают себе спутниц, которые, словно сестры, похожи между собой по типажу, прической, цветом волос, фигурой».

Напомним, что ради Анастасии Заворотнюк актер ушел от своей супруги Веры Новиковой после 22 лет брака, а после неудачного романа вернулся обратно. С новой пассией Жигунов познакомился в 2018 году во время подготовки кинофестиваля на Сахалине.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Ворожбит (@vikavorozhbit) 20 Май 2020 в 12:11 PDT