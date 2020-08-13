Главврач «Коммунарки» Денис Проценко рассказал о новых методах борьбы с COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

13 августа 2020, 11:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes.ru

фото: Денис Проценко, Facebook

Главврач «Коммунарки» Денис Проценко рассказал о новых методах борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Медики больницы в поселке Коммунарка в Новой Москве одними из первых стали принимать и лечить пациентов с COVID-19.

Проценко поделился опытом лечения коронавируса. Сначала пациентам назначали гидроксихлорохин. Но через некоторое время этот препарат не подтвердил эффективности. И это подтвердили исследования. При лечении новой инфекции попробовали использование гипериммунной плазмы переболевших коронавирусом.

Как говорит главврач «Коммунарки», в настоящее время просматривается перспективное лечение с ее использованием. Проценко рассказал, что в его госпитале также активно использовали биологически активные препараты, так называемые блокаторы иммунного шторма.

По данным главврача, опубликовано исследование, подтвердившее опыт поддержки тяжелых пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), когда блокаторы иммунного шторма снижают риск смертельного исхода.

Среди медицинских экспертов появились сомнение по эффективности применения аппаратов ИВЛ для лечения коронавируса. Проценко говорит, что применение аппаратов ИВЛ — это жизнеспасающая стратегия, без ИВЛ человек умирает в 100% случаев.

В «Коммунарке» используют рекомендации, разработанные Минздравом, сравнивают свои исследования с зарубежными. На базе ВОЗ существует много закрытых площадок, где происходит обмен данными. Российские медики изучают опыт иностранных коллег.

В России выявили 5057 новых случаев заражения коронавирусом