Наталья Сергунина анонсировала конкурс «Лидеры цифровой трансформации»

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13 августа 2020, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Открыт прием заявок на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Конкурс будет проходить с 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

«Все задания хакатона объединят две темы - «Искусственный интеллект в городе» и «Цифровизация городских структур». Это важные направления для развития любого современного мегаполиса. И мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы. Приглашаем на конкурс разработчиков со всей России. Подать заявку можно до 25 октября на официальном сайте», - сказала Наталья Сергунина.

Как уточнила заммэра, ставить задачи участникам хакатона будут представители 10 ведомств правительства Москвы.

Среди них департамент предпринимательства и инновационного развития, департамент информационных технологий, Главное контрольное управление, департамент культуры, департамент здравоохранения (Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий), Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости, департамент образования (Московский центр технологической модернизации образования), департамент жилищно-коммунального хозяйства, департамент строительства, департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Центр организации дорожного движения правительства Москвы).

Организатор конкурса - столичный департамент предпринимательства и инновационного развития, оператор - Агентство инноваций Москвы.

Предполагается, что участие в конкурсе примут более 250 команд разработчиков. 10 коллективов, которые предложат лучшие ИТ-решения, получат по 1 млн руб. 20 сильнейших команд смогут продолжить работу дальше при поддержке экспертов и апробировать свои идеи в реальных условиях.

Талантливые специалисты получат реальную возможность для дальнейшего профессионального развития и реализации идей.