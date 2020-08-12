Сергунина: В «Технограде» появится курс занятий детского технопарка «Москва»

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12 августа 2020, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Филиал детского технопарка «Москва» появится в комплексе «Техноград» на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

«В начале учебного года в образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ откроется филиал детского технопарка «Москва», - сказала Наталья Сергунина.

Как пояснила заммэра столицы, в этом филиале школьники познакомятся с основными терминами и понятиями, связанными с нанотехнологиями и наноматериалами, а также изучат ключевые методы синтеза различных наноструктур. Перечень тем для проектной работы сформирован на основе актуальных направлений развития нанотехнологий.

«Специализация нового курса - нанотехнологии. В хорошо оснащенных лабораториях «Технограда» школьники будут проводить исследования вместе с наставниками и работать над собственными проектами. Занятия рассчитаны на ребят 14-17 лет», - добавила Наталья Сергунина.

Занятия продолжительностью четыре часа будут идти по субботам в лабораториях химического анализа и нанотехнологий. Учащихся разделят на две группы по 14 человек. Планируется, что курс начнется 5 сентября. Обучение будет бесплатным. Получить подробную информацию и оставить заявку желающие могут по телефону: +7 (985) 769-33-56.