Мишустин в ходе посещения больницы на Чукотке посоветовал Силуанову и Мурашко проверить зрение

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13 августа 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ura.ru

Михаил Мишустин, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе поездки по Дальнему Востоку вместе с членами делегации сегодня посетил больницу на Чукотке. Осмотрев больницу, глава российского правительства посоветовал министру финансов Антону Силуанову и главе Минздрава Михаилу Мурашко проверить зрение.

В больнице во время визита премьера продолжалась плановая работа, в коридорах пациенты ожидали приема врачей.

«В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты?» — сказал Мишустин. Он задал риторический вопрос, не нужно ли чиновникам проверить зрение, - сообщили журналисты издания URA.RU. «Вдруг что-то не увидели большое, нет?» — отметил Мишустин.

Премьер оценил больницу: «Классная». Мишустин сказал, что Чукотская окружная больница - одна из лучших, что он видел в России, серьезный ремонт, оборудование функционально обеспечивает основные потребности людей в оказании медицинских услуг.

Кстати, на входе Мишустина встретили в соответствии с требованиями, действующим в настоящее время в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Измерили температуру. Надев маску, премьер направился по кабинетам. Ему продемонстрировали помещения магнитно-резонансной терапии, компьютерной томографии, рентгенографии, цифровой флюорографии.

Делегация из министров, руководителей госкомпаний во главе с Мишустиным прибыла на Дальний Восток . Они за шесть дней посетят Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.