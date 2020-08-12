Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на COVID-19

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12 августа 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: пробирка, pixabay.com

Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил его помощник Тимур Чернышев.

«Юрий Трутнев перед поездкой [с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на Дальний Восток] сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат», - пояснил он.

Чернышев отметил, что поездка вице-премьера пока откалывается. Отмечается, что Трутневу придется принимать участие в мероприятиях дистанционно. Окончательное решение будет принято после повторных анализов.

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