Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на COVID-19
12 августа 2020, 22:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил его помощник Тимур Чернышев.
«Юрий Трутнев перед поездкой [с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на Дальний Восток] сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат», - пояснил он.
Чернышев отметил, что поездка вице-премьера пока откалывается. Отмечается, что Трутневу придется принимать участие в мероприятиях дистанционно. Окончательное решение будет принято после повторных анализов.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, насколько безопасна в применении отечественная вакцина против COVID-19.
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