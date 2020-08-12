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Перечислены самые дешевые курорты на Азовском море

, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tvil.ru.

Перечислены самые дешевые курорты на Азовском море
фото: Ейск, pixabay.com

Эксперты составили список бюджетных курортов Краснодарского края и Крыма. Отмечается, что для формирования рейтинга взяли данные в период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

Лидерами проведения отпуска в Краснодарском крае стали Ейск, Голубицкая, Кучугуры, Приморско-Ахтарск и Щелкино – в Крыму. При этом в пятерку дешевых курортов вошли зоны отдыха на Азовском побережье в «бархатный сезон».

По данным сервиса, с помощью которого создавался рейтинг, туристы бронируют отдых на Азовском море в сентябре и начале октября на период от восьми до 12 ночей и тратят на проживание от 965 рублей до 1,5 тысячи рублей в сутки. Самые низкие цены в Кучугурах.

Ранее туристы, посетившие в этом году российские курорты, рассказали, что им не понравилось больше всего.

БА

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