Перечислены самые дешевые курорты на Азовском море
12 августа 2020, 20:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: Tvil.ru.
Эксперты составили список бюджетных курортов Краснодарского края и Крыма. Отмечается, что для формирования рейтинга взяли данные в период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.
Лидерами проведения отпуска в Краснодарском крае стали Ейск, Голубицкая, Кучугуры, Приморско-Ахтарск и Щелкино – в Крыму. При этом в пятерку дешевых курортов вошли зоны отдыха на Азовском побережье в «бархатный сезон».
По данным сервиса, с помощью которого создавался рейтинг, туристы бронируют отдых на Азовском море в сентябре и начале октября на период от восьми до 12 ночей и тратят на проживание от 965 рублей до 1,5 тысячи рублей в сутки. Самые низкие цены в Кучугурах.
Ранее туристы, посетившие в этом году российские курорты, рассказали, что им не понравилось больше всего.
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