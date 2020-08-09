Туристы рассказали, что их не устраивает в российских курортах
9 августа 2020, 22:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Туристы, посетившие в этом году российские курорты, рассказали, что им не понравилось больше всего. Отмечается, что в основном люди жалуются на Алушту, Анапу, Ялту и Краснодарский край.
Первый вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина сообщила, что в большинстве случаев людям не нравится нарушение социальной дистанции и формальный подход к ношению защитных масок и перчаток среди сотрудников гостиниц и кафе.
«65 процентов из них — жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах... При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», - сказала Сутормина.
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