Исинбаева отдохнула с детьми в Сочи и поделилась, почему они спустились покупаться в море всего один раз

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7 августа 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Исинбаева, фото: vk.com/yelena_isinbaeva

Знаменитая россйская спортсменка Елена Исинбаева, мама двоих детей, этим летом отдохнула с ними в Сочи. Своими воспоминаниями об отдыхе в солнечном Сочи она поделилась с подписчиками в своем Instagram. Исинбаева отдыхом не очень довольна. В море они купались лишь один раз.

Елене и ее детям не понравился вход в море - крупная галька, булыжники.

"Море в Сочи. Мы спустились покупаться всего один раз, за весь отдых. День выдался ветреный, волны были сильные. Берег и дно в булыжниках. Босыми ногами ходить по берегу неудобно", - пишет Исинбаева и отметила, что позже поняла, зачем на каждом шагу продавали «мыльницы». "Дети с трудом заходили в море и выходили из него, из-за волн и булыжников.

Весь антураж и морская атмосфера, напомнили мне моё детство. Тогда был мой первый раз на море, в Сочи", - поделилась легкоатлетка.

Фолловеры не поддержали Исинбаеву и отметили: "Елена за весь отдых в Сочи вы выбрались на пляж именно когда был ветер и море было не особо чистым... В Сочи как и на других местах планеты есть очень много шикарных мест где можно отдохнуть и поесть в удовольствие. Знать места нужно". Елене пообещали помочь найти хороший сочинский пляж.

Также любители отдыха в Сочи рассказали: "Сочи галечные пляжи, самая крупная галька (булыжники) в Имеретинке, но море там превосходное! Волны и ветер только в шторм, которые бывают не часто! Так что не стоит так омрачать людям впечатления о Сочи!"

Также с Исинбаевой поделились: "Вот в Ницце, между прочим, тоже такие же булыжники, заходить в воду тяжело. А на Крите вообще валуны и штормит все время".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YELENA ISINBAEVA (@isinbaevayelena) 4 Авг 2020 в 9:34 PDT