Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Пензенской области власти продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 27 августа

, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Пензенской области власти продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 27 августа
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в связи с распространением коронавируса, продлен до 27 августа. Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

Сейчас область находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. В регионе уже разрешена работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей, возобновлены все спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также работа кинотеатров при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Также по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и жителей, имеющих хронические заболевания. В помещениях и общественном транспорте действует масочный режим.

Ранее сообщалось: названы условия, при которых вакцина от COVID-19 будет платной

ЕЧ

В мире

Политолог заявил о страхе Лукашенко быть казненным оппозицией за захват власти

Политолог заявил о страхе Лукашенко быть казненным оппозицией за захват власти

Президент Александр Лукашенко боится смертной казни, которая, согласно законодательству Белоруссии, может применяться за захват власти. Соответствующую точку зрения высказал политический эксперт Илья Гращенков.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью