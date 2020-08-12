В Пензенской области власти продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 27 августа
12 августа 2020, 19:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Режим повышенной готовности, введенный в Пензенской области в связи с распространением коронавируса, продлен до 27 августа. Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.
Сейчас область находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. В регионе уже разрешена работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения числа посетителей, возобновлены все спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также работа кинотеатров при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.
Также по-прежнему сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и жителей, имеющих хронические заболевания. В помещениях и общественном транспорте действует масочный режим.
Ранее сообщалось: названы условия, при которых вакцина от COVID-19 будет платной
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