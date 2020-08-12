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Спиваков вернул Лукашенко орден Франциска Скорины

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Спиваков вернул Лукашенко орден Франциска Скорины
Владимир Спиваков. Фото: сайт Кремля.

Народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым в 2014 году его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Свое решение известный музыкант объяснил «крайней жестокостью, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране».

Музыкант заявил, что в Белоруссии «царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости».  Основатель «Виртуозов Москвы» подчеркнул, что «люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили».

Ранее сообщалось, что милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции.

ДВа

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Милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции

Милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции

В белорусском Бресте сотрудники милиции применили боевое оружие против оппозиции. Данный факт подтвердила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь министерства внутренних дел бывшей советской республики.

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