Спиваков вернул Лукашенко орден Франциска Скорины

12 августа 2020, 16:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым в 2014 году его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Свое решение известный музыкант объяснил «крайней жестокостью, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране».
Музыкант заявил, что в Белоруссии «царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости». Основатель «Виртуозов Москвы» подчеркнул, что «люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили».
Ранее сообщалось, что милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции.
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