В Твери бороться с пробками будут с помощью речного трамвая
12 августа 2020, 16:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: afanasy.biz
Власти Твери выдвинули инициативу в части развития речного транспорта. Она может войти в программу развития транспортной инфраструктуры областного центра до 2039 года.
Запуск регулярных перевозок речным трамваем в программе назван одной из основных задач в сфере транспорта общего пользования, наряду с автобусным сообщением. Предполагается, что водный транспорт сократит время на дорогу, соединив восточную и западную окраины города Твери. Кроме этого, водный транспорт разгрузит наземные дороги.
В планах тверских властей строительство дополнительных речных пристаней для маломерных судов и речных трамваев. Сообщается, что к 2039 году речной транспорт должен перевозить больше 224 тысяч человек.
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