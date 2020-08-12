Власти Костромы решили не отменять День города, а провести его на улице
12 августа 2020, 15:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: k1news.ru
В Костроме праздничные мероприятия пройдут, как и планировалось.
В региональном оперштабе заявили, что ничего отменять не будут, но список событий существенно сократят – в программе останутся только те мероприятия, которые изначально планировалось провести на открытых площадках областного центра.
Праздновать день рождения столицы региона будут с 26 по 29 августа концертами, оперой на Сусанинской площади и праздничными гуляниями. При этом находиться на улице можно будет только в защитной маске.
Приуроченный к Дню Костромы экономический перенесен на онлайн-площадку.
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