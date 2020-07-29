В Костромской области оказался низкий процент выздоровевших от COVID-19
29 июля 2020, 09:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: k1news.ru
Костромская область попала в аутсайдеры по числу выздоровевших от коронавируса.
68,1%, который приходится на регион, оказался одним из самых низких показателей в Центральном Федеральном округе. Такие данные приводят эксперты информационного центра по коронавирусу в России.
Они проанализировали данные по всем субъектам округа и выяснили, что средний показатель излечившихся от коронавируса, кроме Москвы, составляет 81%. В среднем по России – 74%. Наименьшая доля приходится на Смоленскую область – 68%, самый высокий процент – на Белгородскую область (94%).
Также сообщается, что в Костромской области почти треть пациентов на данный момент лечатся в больницах или дома, в то время как по России такое лечение продолжают 24% выявленных заболевших.
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