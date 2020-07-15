Власти Костромской области снимают ряд ограничений по коронавирусу
15 июля 2020, 11:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: k1news.ru
С 15 июля в Костромской области снимается ряд ограничений, действовавших с начала пандемии.
Полноценно начинают работать крупные торговые центры и рынки, гостиницы могут принимать не только командировочных, а всех постояльцев, в обычном режиме работают госучреждения, включая МФЦ.
Сообщается, что туристов и гостей края не будут останавливать на въезде, кроме этого, не требуются справки на COVID-19 и контакты с зараженными – это требование остается только для отдыхающих в санаториях и профилакториях.
Концертные залы и массовые праздничные мероприятия пока что остаются под запретом. Также в регионе действует масочный режим.
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