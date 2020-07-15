Власти Костромской области снимают ряд ограничений по коронавирусу

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: k1news.ru

Кострома. Фото: сайт администрации Костромы

С 15 июля в Костромской области снимается ряд ограничений, действовавших с начала пандемии.

Полноценно начинают работать крупные торговые центры и рынки, гостиницы могут принимать не только командировочных, а всех постояльцев, в обычном режиме работают госучреждения, включая МФЦ.

Сообщается, что туристов и гостей края не будут останавливать на въезде, кроме этого, не требуются справки на COVID-19 и контакты с зараженными – это требование остается только для отдыхающих в санаториях и профилакториях.

Концертные залы и массовые праздничные мероприятия пока что остаются под запретом. Также в регионе действует масочный режим.